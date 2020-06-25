(ÖZET) Chelsea - Manchester City maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 31. haftası kritik bir maça sahne oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Chelsea, Liverpool'un ardından 2. sırada yer alan Manchester City'yi konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleye iyi başlayan Frank Lampard'ın ekibi, 36. dakikada Christian Pulusic ile öne geçti ve ilk yarı Maviler'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 2. yarıya iyi başlayan City, 55. dakikada Kevin de Bruyne ile eşitliği yakaladı.

78'de sahneye çıkan ve kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Willian, skoru tayin etti. 90 dakika Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 54 puana yükselen Chelsea, haftayı 4. sırada kapattı. Bu sonucun ardından 63 puanda kalan Pep Guardiola'nın takımının matematiksel olarak şampiyonluk iddiası kalmadı.

Jürgen Klopp yönetimindeki harikalar yaratan ve sezona ambargo koyan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



