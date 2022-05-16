(ÖZET) Çaykur Rizespor-Sivasspor maç sonucu: 1-2

Çaykur Rizespor , Süper Lig 'in 37. haftasında Sivasspor 'u konuk etti. Ligden düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibi, bu sezon son kez evinde çıktığı maçtan mağlubiyetle ayrıldı. 22'de Tyler Boyd'un golüyle geriye düşen Yiğidolar, 31'de Erdoğan Yeşilyurt ile eşitliği yakaladı, 75'te Fredrik Ulvestad'ın attığı golle sonucu aldı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 51 puana yükseldi ve haftayı 10. sırada tamamladı. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Bülent Korkmaz'ın öğrencileri ise 36 puanla 17. sırada kaldı.

21 Mayıs'ta Kayserispor deplasmanına gidecek olan Sivasspor, 26 Mayıs'ta Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kayserispor maçıyla sezonu kapatacak. Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadelede edecek olan Rizespor ise son hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada Gradel'in ortasıyla topla buluşan Yatabare'nin şutu az farkla auta çıktı.

GOL | 22. dakikada ceza sahası dışından Cisse'nin yaptığı ortada Sabo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Sabo’nun ikinci denemesinde de top kaleciden oyun alanına döndü. Geriden gelen Boyd'un önünde bulduğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

GOL | 31. dakikada Ulvestad’ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topta Erdoğan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

61. dakikada Umar'ın Eren Albayrak'ın önüne attığı pas ile topla buluşan Eren'in şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

63. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Ronaldo Mendes'in şutu az farkla auta çıktı.

GOL | 75. dakikada Yatabere'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ulvestad topu filelere gönderdi. 2-1

86. dakikada topu ceza sahasının içine kadar Bolasie'nin şutunu yan ağlara attı.

Suat Arslanboğa son düdüğü çaldı ve Sivasspor, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 90 dakika 2-1 önde tamamladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdağan xx, Murat Altan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Ponck x, Emir Han x, Eren x, Phiri x, Boyd xx (Ronaldo Mendes dk. 46 xx), Sabo x (Efe dk. 86 x), Deniz x (Kubilay dk. 76 x), Umar xx (Bolasie dk. 81 ?), Cisse xx (Pohjanpalo dk. 46 xx)

Yedekler: Zafer, Güvenç, Selim, Yusuf, Cemali

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Ali Şaşal x, Ahmet Oğuz x, Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Ulvestad x (Sefa dk. 90 ?), Hakan Arslan x, Erdoğan Yeşilyurt xx (Kayode dk. 77 x), Fajr x (Ziya dk. 89 ?), Gradel x (Cofie dk. 90 ?), Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Özkan, Felix, Mehmet,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31), Ulvestad (dk. 75) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Phiri, Ponck (Çaykur Rizespor), Hakan Arslan, Yatabare, Ulvestad (DG Sivasspor)