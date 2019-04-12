(ÖZET) Bursaspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Bursaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Samet Aybaba'nın ardından göreve gelen Mesut Bakkal, ilk sınavını Trabzonspor'a karşı verirken istediği sonucu alamadı. Avrupa iddiasını sürdüren Fırtına, 69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Çıkışını sürdüren Ünal Karaman önderliğindeki Trabzonspor, puanını 49'a yükseltti ve üçüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkını 1’e indirdi.Ateş hattında bulunan Bursaspor ise 28 puanla 15. sırada kaldı. Bursa, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Trabzonspor ayrıca 81. dakikada Jose Sosa'nın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Olcay’ın sağ kanattan ortasında Ekuban’ın kafa vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

14. dakikada Sosa’nın ortasında Yusuf’un kafa vuruşu direğin hemen üstünden dışarıya gitti.

19. dakikada Yusuf’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta müsait durumdaki Nwakaeme’nin kafa vuruşunda top direkten oyun alınana geri döndü.

26. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf uygun durumdaki Sakho’ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunu Uğurcan çıkarttı. Dönen topta Tunay’ın vuruşunu Ibanez son anda kale çizgisinden kafayla kornere gönderdi.

33. dakikada Olcay’ın sağ kanattan ortaladığı topta Nwakaeme’nin kafa vuruşu direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan az farkla auta gitti.

40. dakikada Yusuf’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan Hüseyin’in yakın mesafeden kafa vuruşu yerden sekerek direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.

69. dakikada Abdülkadir Ömür, ceza sahası dışından inanılmaz bir gol attı ve Trabzonspor deplasmanda öne geçti. 0-1

Bülent Yıldırım, VAR incelemesinin ardından 80. dakikada Trabzonspor lehine penaltı verdi. Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa penaltı vuruşunu kaleci Okan'a nişanladı.

50. dakikada Hüseyin’in geri pasında hareketlenen Lima kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu Uğurcan kurtardı.

65. dakikada Aytaç’ın pasında kaleciden sıyrılıp son çizgiye inen Sakho’nun vuruşu auta çıktı.

68. dakikada Nwakaeme’nin pasında Abdulkadir Ömür’ün cezası sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu. 0-1

80. dakikada Abdulkadir’in ceza sahası içerisinde Badji tarafından düşürülmesine VAR kontrolünden sonra müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

81. dakikada Sosa’nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Zorlu mücadelede öncesinde Bursaspor cephesinde sürprizler yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin son gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan kaleci Muhammed Şengezer kadroda yer almadı. Şengezer'in yokluğunda teknik direktör Mesut Bakkal, kaleyi Okan Kocuk'a emanet etti. Ayrıca hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle takımla birlikte antrenmanlara katılamayan Abdullahi Shehu ve hafta içerisinde sakatlığı bulunan Umut Meraş ise kadroda yer aldı.

Bursaspor, Trabzonspor karşısına şu 11 ile çıktı: Okan Kocuk - Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho.

PEREIRA İLK 11'DE

Trabzonspor'da ise teknik direktör Ünal Karaman son olarak oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden yalnızca mecburi olarak bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kamil Ahmet'in yerine savunmanın sağında Joao Pereira'yı görevlendirdi. Sakatlıkları devam eden Onazi ve Filip Novak da kadroda yer almadı.

Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Joao Pereira, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Luis Ibanez, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban.

CAN BARTU UNUTULMADI

Dün hayata gözlerini yuman Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu Bursaspor Trabzonspor maçı öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde Bartu için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takım oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan minikler, Türk polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle emniyet güçlerinin kıyafetleriyle seremonide yer aldı.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bursaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleye tribünler ilgi gösterdi. Maç için satışa çıkardığı biletlerden Bursaspor beklediği ilgiyi görememesine karşın, kombineli yeşil beyazlı taraftarlar tribünlerde yer aldı. Maçı 20 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip etmesi bekleniyor. Öte yandan tribünlerdeki boşluklar da dikkat çekti. Özellikle maraton tribünlerinin bir bölümü ve TOFAŞ tribününde geniş boşluklar görüldü. Trabzonspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Her iki takımın taraftarı da birbirlerine yönelik tezahüratlarda bulunurken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dostluk rüzgarları esti. Ayrıca bordo mavili taraftarlar, kafileyi otelden çıkışında maça yoğun sevgi gösterileriyle uğurladı.

BURSASPOR BASKETBOL TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu erken ilan ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursaspor Basketbol takımı sahaya indi. Bursaspor Basketbol takımının oyuncuları ve teknik heyeti, maç öncesinde hep birlikte tribünleri dolaşarak selamladı. Yeşil beyazlı taraftarların da takıma ilgisi ve tezahüratı yoğun olurken, aynı zamanda oyuncular taraftara üçlü çektirerek keyifli anlar yaşadı.

MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI

Bursaspor'un hafta içerisinde anlaşma sağladığı ve sezon sonuna kadar takımı emanet ettiği Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk kez yeşil beyazlı ekibin başında görev alıyor. Deneyimli çalıştırıcıya tribünler yoğun ilgi gösterirken, Mesut Bakkal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Mesut Bakkal, bu sezona Aytemiz Alanyaspor'un başında başlarken, 11'inci hafta sonrası görevden ayrılmıştı.