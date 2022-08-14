(ÖZET) Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-1

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de yer alan Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek sezona güzel bir başlangıç yaptı. Ege ekibine galibiyeti getiren golleri Samet Yalçın (20', 35') ve Süleyman Özdamar (26') attı. Konuk Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Cengizhan Akgün (75') kaydetti.

Bodrumspor, sahaya Altınordu'dan transfer edilen Recep hariç tamamen geçen sezon da takımda bulunan oyuncularla çıktı. Yeşil-beyazlılar, maç sonu galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Bodrumspor öne geçti. Ev sahibi atağında kale sahasında yaşanan karambolün ardından Celal kafasıyla topu indirdi, Samet'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Bahadır'ın kullandığı köşe vuruşunda Süleyman Özdamar kafayla kaleciyi mağlup etti: 2-0.

36'ncı dakikada Üzeyir Ergun'un asistiyle Samet kendisinin 2'nci takımının ise 3'üncü golünü attı: 3-0.

İlk yarı Bodrumspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi

69'uncu dakikada ev sahibinden Süleyman Güneş'in ceza sahası içerisinden vuruşu üstten dışarı çıktı.

75'inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada Cengizhan'ın vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-1.

80'inci dakikada Jahovic'in şutu kalecide kaldı.

Maç 3-1 sonuçlandı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Baran Eraslan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)

BODRUMSPOR: Ali - Üzeyir, Onur, Süleyman Özdamar, Cenk, Yekta (Dk. 61 Abdurrahman), Süleyman Güneş (Dk. 79 Omar Imeri), Recep (Dk. 83 Erkan), Samet (Dk. 78 Musah Mohammed), Bahadır, Celal (Dk. 61 Jahovic)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Taha, Burak, Arda Hilmi (Dk. 46 Ogün), Hüseyin (Dk. 39 Fatih), Donsah, Jospin Nshimirimana (Dk. 39 Alperen), Malle (Dk. 82 Mert Miraç), Buğra, Doğukan, Yakup (Dk. 39 Cengizhan)

GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 36 Samet, Dk. 26 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 75 Cengizhan (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Doğukan, Donsah, Buğra (Yeni Malatyaspor), Recep (Bodrumspor)

DHA