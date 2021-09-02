ÖZET | Beşiktaş - Ümraniyespor maç sonucu: 4-0

Süper Lig 'e verilen arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş , Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az şans bulan oyunculara bu karşılaşmada şans verdi. Siyah-Beyazlılar, Güven (2) Mehmet Topal ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maça Beşiktaş; Emre Bilgin, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın ilk on biriyle başladı.

Siyah-Beyazlılar, tempolu bir oyuna sahne olan ilk yarıyı 38. dakikada Mehmet Topal’ın kaydettiği golle önde tamamladı (1-0). Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, 49. dakikada Güven Yalçın’ın golüyle farkı ikiye yükseltti (2-0). 51. dakikada Gökhan Töre ile skoru 3-0’a getiren siyah-beyazlılarda maçın skorunu belirleyen golü 57. dakikada Güven Yalçın kaydetti.