(ÖZET) Beşiktaş - Karagümrük maç sonucu: 5-2

Yukatel Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 2-2 sona ererken ikinci yarıda Beşiktaş coştu. Siyah-Beyazlılar Fatih Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar...

GOOOOL | 1-0 16. dakika Gökhan Töre'nin kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Josef, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

GOOOOL | 1-1 Atiba Hutchinson 20. dakikada durumu 2-0 yaptı.

GOOOOL | 2-1 30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Salibur maçın üçüncü golünü kaydetti.

GOOOOL | 2-2 36. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Mevlüt Erdinç durumu 2-2 yaptı.

Maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi...

GOOOOL | 2-2 47’dakikada Cyle Larin durumu 3-2 yaptı.

GOOOOL | 49'da bir kez daha Cyle Larin sahneye çıktı maçın skoru 4-2 oldu.

GOOOOL | 57. dakikada Aboubakar penaltıdan farkı üçe çıkartt.

Beşiktaş mücadeleye Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan, Oğuzhan, Gökhan, Aboubakar 11'iyle başladı...