ÖZET | Beşiktaş - Hatayspor maç sonucu: 7-0

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 39. hafta mücadelesinde ligin flaş takımı Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Beşiktaş kazanarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istedi. Hatayspor ise deplasmanda galibiyet aradı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 2. dakikada Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar 11. dakikada Cyle Larin'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kartal, 14. dakikada Larin'le bir kez daha güldü ve fark 3'e yükseldi: 3-0. Sergen Yalçın'ın takımı, N'Koudou'nun golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Lider, oyuna sonradan giren genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın 44. dakikada attığı golle ilk yarıda 5-0'lık üstünlük sağladı. İkinci yarıya da etkili başlayan siyah beyazlılar adeta gol olup yağmaya devam etti. 55. dakikada Cyle Larin skoru 6-0'a getirdi ve hat-trick yaptı. Maçta son sözü yine Larin söyledi ve Kanadalı futbolcu 65. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 7-0.





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MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 2' Beşiktaş, henüz maçın başında Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içerisinde Hataysporlu Akintola kafasıyla dokundu ve topu kendi ağlarına götürdü. Bu gol aynı zamanda siyah beyazlıların bu sezon bulduğu en erken gol oldu.

5' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'in ileriye gönderdiği topu N'Koudou kontrol edip şutunu attı, kaleci Munir topu çıkardı. Dönen topa Adem Ljajic vurdu Munir bir kez daha çıkardı. Dönen topa N'Koudou bir kez daha vurdu top arka tarafa doğru açıldı. Orada uygun pozisyonda Ghezzal şutunu attı, bir kez daha Munir gole izin vermedi.

⚽ GOL | 11' Hatayspor savunmasının yaptığı hata sonrasında Rosier topu kaptı. Ljajic pasını Atiba'ya attı. Kanadalı futbolcu Larin'e pasını gönderdi. Siyah beyazlı takımın golcüsü Munir'in kapattığı köşeden topu filelerle buluşturarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

⚽ GOL | 14' Beşiktaş arka arkaya golleri buldu. Orta sahanın sağ kanadından Rosier ileriye doğru yüksek bir top gönderdi. Ljajic, tek pasla Larin'i gördü. Kanadalı golcü topu düzeltti, kalecinin üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

25' Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Siyah beyazlılar topu rakibinden kaptıktan sonra hemen atağa kalktı. Larin topu aldı, yanındaki Ljajic'e pasını verdi. Ljajic, Ghezzal'e pasını gönderdi. Cezayirli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı, top sağ direğinden yanından az farkla auta çıktı.

28' Bu kez Hatayspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Boupendza ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Eksik yakalanan Beşiktaş savunmasının arasından sıyrılan Akintola şutunu çıkardı ancak Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

34' Beşiktaş tehlikeli geldi. Adem Ljajic, topla birlikte ceza sahasına yaklaştı. Sırp futbolcu köşeyi gördü, şutunu attı ancak kaleci Munir'in müdahalesi sonrasında top direkten geri döndü.

⚽ GOL | 38' Beşiktaş N'Koudou'nun attığı golle farkı 4'e çıkardı: 4-0. Sağ kanatta Ghezzal topla buluşup ceza sahasına doğru ilerledi ve sol kanattaki N'Koudou'ya pasını gönderdi. Fransız futbolcu alanı açtıktan sonra şutunu attı, savunmaya çarpan top kaleci Munir'i kontrpiyede bıraktı ve top ağlarla buluştu.

⚽ GOL | 44' Beşiktaş'ta 43. dakikada sakatlanarak çıkan N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan Yılmaz, ilk yarının skorunu belirledi: 5-0. Sağ kanattan Rosier yerden kaleye paralel pasını gönderdi. Arka direkte Rıdvan Yılmaz topa dokundu ve genç futbolcu skoru 5-0'a getirdi.

⚽ GOL | 55' Beşiktaş, Larin'le durumu 6-0'a getirdi. Maçın ikinci yarısında Hatayspor'da oyuna giren Yusuf Abdioğlu geriye pas atarken hata yaptı. Topu kapan Cyle Larin şutunu attı ve topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Kanadalı futbolcu hat-trick yapmış oldu.

⚽ GOL | 65' Sağ kanatta Rosier, ceza sahasına yerden ortasını gönderdi, arka direkte Larin kayarak topa dokundu ve top filelerle buluştu: 7-0. Kanadalı forvet kendisinin 4 takımının 7. golünü kaydetmiş oldu.

72' Hatayspor Mame Diouf ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Akintola topla birlikte ceza sahasına girip sıfıra indi. Penaltı noktasına yakın bir yerden Diouf şutunu çekti ancak top direkten geri döndü.

75' Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan frikikte topun başına Rachid Ghezzal geldi. Cezayirli futbolcu şutunu attı, Munir son anda topu kornere çeldi.