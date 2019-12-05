(ÖZET) Beşiktaş-Erzincanspor maç sonucu: 3 - 0

Süper Lig’de başarılı bir görüntü sergileyen Siyah-Beyazlılar, Avrupa’nın ardından üçüncü cepheyi bugün açtı. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor’u konuk etti. 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Siyah Beyazlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı elde etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan’da oynanacak.

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Maçtan dakikalar

Utku'dan başarılı kurtarış

Karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Halil Yılmaz bu duran topu paslaşarak kullandı. Attığı kısa pasa hareketlenen Abdurrahman Canlı ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ancak bu topu kaleci Utku Yuvakuran tokatladı.

22. dakikada orta alandan atılan topa hareketlenen Muhammed Aktürkoğlu defansın arkasında bu topla buluştu. Ceza sahası içine topla girip kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Utku Yuvakuran iki hamlede bu topu kontrol etti.

Tyler Boyd golü attı

Karşılaşmada dakikalar 25'i gösterdiğinde Beşiktaş maçtaki ilk golü atan taraf oldu. Orta alandan atılan topa hareketlenen Muhammed Aktürkoğlu defansın arkasında bu topla buluştu. Ceza sahası içine topla girip kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Utku Yuvakuran iki hamlede bu topu kontrol etti.

37. dakikada orta alandan atılan topa hareketlenen Muhammed Aktürkoğlu defansın arkasında bu topla buluştu. Ceza sahası içine topla girip kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Utku Yuvakuran iki hamlede bu topu kontrol etti.

Genç Erdoğan farkı 2'ye taşıdı

Maçın 45+3. dakikasında Beşiktaş 2. golü attı ve devre arasına rahat bir nefes alarak gitti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Muhayer Oktay ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede bu topa hareketlenen Erdoğan Kaya kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş, Erdoğan Kaya'nın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Mücadelenin ilk yarısı bu golle sona erdi ve Siyah Beyazlılar 2-0'lık üstünlükle soyunma odasının yolunu tuttular.

Karşılaşmanın 50. dakikasında sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Pedro Rebocho ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu topu savunma oyuncuları müdahalesiyle tekrar kornere gönderdi.

55'te sol kanattan atılan ortayı savunma oyuncuları uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hüseyin Çiray kaleye şutunu gönderdi ancak bu top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin 60. dakikasında sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Pedro Rebocho ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede bu topa hareketlenen Erdoğan Kaya kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kaleci Süleyman Kasap'ın kontrolünde kaldı.

68. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Georges-Kevin N'Koudou bu duran topu paslaşarak kullandı. Kısa pasla topla buluşan Mohamed Elneny ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ancak bu topu Süleyman Kasap müdahalesiyle uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında ceza sahası içinde sol kanatta topla ilerleyen Georges-Kevin N'Koudou ortasını arka direğe çevirdi. Arka direkte bu topa hareketlenen Tyler Boyd kafa vuruşunu yaptı ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gitti.

Umut farkı açtı

Mücadelenin 84. dakikasında Beşiktaş'ta bu kez sahneye çıkan isim Umut Nayir oldu ve skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Caner Erkin bu duran topu paslaşarak kullandı. Tekrar topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içine uzun topunu attı. Ceza sahası içinde bu topla buluşan Umut Nayir penaltı noktasının hemen önünde kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran - Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N’Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk. 82 Caner Erkin), Güven Yalçın, Umut Nayir

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Süleyman Kasap - Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Osman Şahin), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 82 Emre Turan), Ali Öztürk (Dk. 60 Burak Aydın)

GOLLER: Dk. 25 Boyd, Dk. 45+3 Erdoğan Kaya, Dk. 84 Umut Nayir (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Tyler Boyd, Roco, Caner Erkin (Beşiktaş) - Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (Anagold 24Erzincanspor)

Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile ligde oynanan son karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyen Roco ve Elneny’yi Anagold 24Erzincanspor karşısında da görevlendiren Avcı, genç futbolcular Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Güven Yalçın’a forma verdi.

595 gün sonra kupa maçına çıktı

Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş’in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti.

Beşiktaş, 1 sezonun ardından yeniden kupada boy gösterdi.

Siyah-beyazlılardan kadın taraftarlara jest

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarlarına kapılarını ücretsiz açtı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan mücadeleyi ücretsiz izledi.

Taraftar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçına ilgi göstermedi.

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin taraftar takip etti. Anagold 24Erzincanspor taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Öte yandan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki takım futbolcuları sahaya "Engelsiz bir dünya için bir gün değil her gün destek ol" pankartıyla çıktı.