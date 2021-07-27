(ÖZET) Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı sonucu: 1-0
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçını Başakşehir ile yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki oynanan 90 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Güven Yalçın attı.
Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren son şampiyon Beşiktaş , ilk hazırlık maçını Başakşehir ile oynadı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki oynanan 90 dakikayı Siyah Beyazlı ekip 1-0 önde tamamladı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 48. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
Beşiktaş - Başakşehir ilk 11'ler:
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, Nkoudou, Güven
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı
24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya’da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan Siyah Beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.
Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.