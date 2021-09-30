(ÖZET) Bayern Münih-Dinamo Kiev maç sonucu: 5-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta. maçında Bayern Münih, Dinamo Kiev'i ağırladı. Bavyera ekibi, Allianz Arena'da oynanan ve İtalyan hakem Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmayı 5-0 önde tamamladı.

Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry, Leroy Sane ve Maxim Choupo-Moting'in golleriyle sonuca giden Bayern, 2'de 2 yaptı, 6 puanla liderliğini sürdürdü.

1 puanda kalan Kiev ise haftayı 1 puanla 3. sırada tamamladı. E Grubu'nda oynanan diğer maçta Benfica, Barcelona'yı 3-0'la geçti ve 4 puanla 2. sırada kaldı. 2'de 0 yapan Barça ise puansız son sırada kaldı.







