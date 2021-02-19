ÖZET | Başakşehir - Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor'u sahasında konuk etti. Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına giren Başakşehir, Aykut Kocaman ile çıkışa geçmek istiyor. Abdullah Avcı ile iyi bir grafik yakalayan ve zirvedeki takımlara 'Ben de buradayım' mesajını veren bordo mavililer ise deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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Maçın ilk dakikaları ortada geçti ve iki takımda tehlikeli atak gerçekleştiremedi. Maçın ilk tehlikeli atağını Trabzonspor 25. dakikada gerçekleştirdi. Bordo Mavililer'de Ekuban, rakibinden topu kurtardı ve ceza sahası sol çaprazı dışından pasını Yunus Mallı'ya gönderdi. Yunus, kaleci Mert'i geçti ancak dengesini sağladıktan sonra topu kontrol edip içeriye ortasını gönderdi. Başakşehir savunması araya golü engelledi.

DENİZ İĞNEYLE DEVAM ETMEK İSTEDİ AMA...

Başakşehir'de Deniz Türüç, Vitor Hugo ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı. Önce iğne ile oynamaya devam etti ancak 39. dakikada acıya daha fazla dayanamayarak yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

45+4. dakikada bordo mavililer bir kez daha tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada Bakasetas topu kontrol etti, kaleyi görüp şutunu attı ancak Başakşehir savunmasında Duarte, kaleye doğru giden topa son anda engel oldu. Dönen topa vuran Berat'ın şutu ise üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İLK ŞUT 66'DA GELDİ

Maçın ilk isabetli şutu 66. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Bordo mavililerde son haftaların golcüsü Bakasetas, ceza sahası dışından şutunu attı, kaleci Mert Günok gelen şutu kurtardı.

OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın 79. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 78. dakikada Yunus Mallı'nın yerine oyuna giren genç futbolcusu Yusuf Sarı, sağ kanattan aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Yusuf düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu gol aynı zamanda genç futbolcunun bu sezon Süper Lig'deki ilk golü oldu.

Mücadelenin 86. dakikasında Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Bordo mavililerin kontra atağında Flavio topla birlikte Başakşehir yarı alanına ilerledi. Arda taraftaki ilk golün sahibi Yusuf'a ortasını gönderdi. Genç futbolcu şutunu çekti Mert'i geçen topu Ndayishimiye topu çıkardı. Dönen topa Bakasetas vurdu, Ndayishimiye bir kez daha topu çıkardı.

90+4'te Rafael, Yusuf Sarı'ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.