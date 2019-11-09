(ÖZET) Başakşehir - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, ligin dinamik takımlarından biri olan Ankaragücü'yü ağırladı. Karşılaşmayı Okan Buruk'un öğrencileri 2-1'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü'nde ise gelen bu mağlubiyetle kötü gidişat sürdü. Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 19'a yükseltti. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada ceza sahası içinde topa yükselen Orgill’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

33. dakikada Orgill ile duvar pası yapan İlhan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Mert kornere çeldi.

47. dakikada sağ taraftan bulduğu boşluğu iyi değerlendiren Visca kale sahasına harika bir top gönderdi ancak ayağının ucuyla son anda topa dokunan Yalçın, Crivelli'ye ikinci gol şansı vermedi.

48. dakikada rakibinden güzel sıyrılan Visca sol ayağıyla uzaktan vurdu ancak soluna iyi uzanan kaleci Korcan topu kornere çeldi.

51. dakikada sağdan ceza sahasına yaklaşan Azubuike kale sahasına çok iyi bir pas gönderdi fakat ön direkteki Gulbrandsen yakın mesafeden topu dışarı attı.

53. dakikada Visca yine ceza sahası dışından bu kez sağ ayağıyla şutunu attı ama kaleci Korcan bir kez daha gole izin vermedi.

61. dakikada Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Visca, ceza sahası çizgisi üzerinden çok şık bir vuruş yaptı ama top direğin dibinden dışarı gitti.

77. dakikada Crivelli'nin 2. golüyle Başakşehir, Ankaragücü karşısında skoru 2-0 yaptı. Başakşehir rakibini eksik yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Visca topu Pazdan'dan kurtarıp ceza sahasına girdi. İlk goldeki gibi kale sahasına yapılan ortaya Crivelli uygun durumda gol vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

87. dakikada sağ tarafta topla buluşan Aydın kale sahasına tehlikeli bir orta yolladı. Herkesi geçen top yerden de sekip uzak köşeden ağlarla buluştu ve konuk ekip farkı bire indirdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay Özcan (Dk. 63 Arda Turan), Visca, Gulbrandsen, (Dk. 73 Elia), Crivelli (Dk. 82 Ba)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Kulusic (Dk. 46 Yalçın Ayhan), Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 82 Cebrail), Moke, Faty, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay (Dk. 54 Canteros), İlhan Parlak, Orgill

GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 77 Crivelli (Medipol Başakşehir) – Dk. 87 Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü) SARI KARTLAR: Arda Turan (Medipol Başakşehir) - Kitsiou, Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

Maçın 11'leri

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill

Maçtan notlar

Süper Lig’in 11. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11’ine göre tek değişikliğe gitti.

Buruk, Wolfsberger müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Slovak stoper Martin Skrtel’in yerine, Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu’ya ilk 11’de görev verdi.

Skrtel kadroda yok

Medipol Başakşehir’de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Skrtel’in belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildiği ve kadroya alınmadığı belirtildi.

Atatürk, ölüm yıl dönümünde anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşma öncesinde skorboardda, Atatürk’ün görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı.

Saha kenarındaki led panolarda Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası gösterilirken, kale arkasındaki tribüne de üzerinde Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankart asıldı.