(ÖZET) Barcelona - Viktoria Plzen maç sonucu: 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubunun 1. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında Viktoria Plzen'i konuk etti. Robert Lewandowski'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Barcelona rakibini 5-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Camp Nou'da oynanan maça etkili başlayan Barcelona, 13. dakikada Kessie ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada sahneye çıkan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 34. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Konuk ekip Viktoria Plzen 44. dakikada Sykora ile farkı 1'e indirmiş olsa da 45+3. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Lewandowski, takımının devreye 3-1 önde girmasini sağladı. İkinci yarıda da gollerine devam eden Lewandowski, 67. dakikada topu ağlara gönderdi. 71. dakikada Ferran Torres ise maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Grubun diğer maçında Bayern Münih, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti.



