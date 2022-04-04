(ÖZET) Barcelona - Sevilla maç sonucu: 1-0

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona sahasında Sevilla'yı konuk etti. Katalan ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 72. dakikada sahneye çıkan genç futbolcu Pedri takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Xavi fark yarattı

Teknik direktör Xavi yönetimiyle iyi bir form grafiği yakalayan Barcelona, bu sonuçla birlikte ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkartırken, puanını 57 yaparak 2. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sevilla ise 57 puanda kaldı.



