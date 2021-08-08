ÖZET | Barcelona-Juventus Gamper Kupası maçı: 3-0

Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından ilk bir maça çıktı. Katalan ekibi, Juventus ile oynadığı Gamper Kupası maçını 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Barça'nın gollerini 3. dakikada Memphis Depay, 57. dakikada Martin Braithwaite ve 90+2. dakikada Ricard Puig kaydetti. İlk golün asistini Türk asıllı Avurturyalı futbolcu Yusuf Demir yaptı. 18 yaşındaki Yusuf, Rapid Wien takımından bu sezonun başında kadroya katılmıştı.

9. kez üst üste şampiyon

Bu sonuçla Barcelona, Joan Gamper Kupası’nı 9. kez üst üste kazanmış oldu. Katalan ekibi, son olarak 2012 yılında kupaya uzanamamıştı.

İşte Depay'ın golü









Barcelona ve Juventus'un ilk 11'leri

Barcelona: Neto, Dest, Pique, Araujo, Sergio Busquets, Griezmann, Memphis Depay, Braithwaite, Jordi Alba, Roberto, Yusuf Demir.

Juventus: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Morata, Cristiano Ronaldo