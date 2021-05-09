(ÖZET) Balıkesirspor - Altınordu maç sonucu: 0-5
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor'u deplasmanda Enis Destan, Ahmet İlhan Özek (2), Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener'in golleriyle 5-0 mağlup eden Altınordu, 60 puana ulaştı ve normal sezonu 6. sırada tamamladı, Play-Off oynamaya hak kazandı. İzmir ekibi, Play-Off'ta ligi 3. sırada bitiren takımla final için kozlarını paylaşacak.
Balıkesirspor ile Altınordu, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Altınordu, sahadan 5-0 galip ayrıldı ve sezonu 60 puanla 6. sırada tamamladı. Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada noktaladı.
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Ankara Keçiörengücü'nün önünde Play-Off bileti kapan İzmir ekibi, normal sezonu 3. bitiren takımla final için kozlarını paylaşacak. Altınordu'ya galibiyeti getiren goller; Enis Destan, Ahmet İlhan Özek (2), Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener'den geldi.