(ÖZET) Balıkesirspor - Altınordu maç sonucu: 0-5

Balıkesirspor ile Altınordu, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Altınordu, sahadan 5-0 galip ayrıldı ve sezonu 60 puanla 6. sırada tamamladı. Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada noktaladı.

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Ankara Keçiörengücü'nün önünde Play-Off bileti kapan İzmir ekibi, normal sezonu 3. bitiren takımla final için kozlarını paylaşacak. Altınordu'ya galibiyeti getiren goller; Enis Destan, Ahmet İlhan Özek (2), Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener'den geldi.