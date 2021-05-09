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(ÖZET) Balıkesirspor - Altınordu maç sonucu: 0-5

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor'u deplasmanda Enis Destan, Ahmet İlhan Özek (2), Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener'in golleriyle 5-0 mağlup eden Altınordu, 60 puana ulaştı ve normal sezonu 6. sırada tamamladı, Play-Off oynamaya hak kazandı. İzmir ekibi, Play-Off'ta ligi 3. sırada bitiren takımla final için kozlarını paylaşacak.

09 Mayıs 2021, Pazar 19:52 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Balıkesirspor - Altınordu maç sonucu: 0-5

Balıkesirspor ile Altınordu, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Altınordu, sahadan 5-0 galip ayrıldı ve sezonu 60 puanla 6. sırada tamamladı. Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada noktaladı.

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Ankara Keçiörengücü'nün önünde Play-Off bileti kapan İzmir ekibi, normal sezonu 3. bitiren takımla final için kozlarını paylaşacak. Altınordu'ya galibiyeti getiren goller; Enis Destan, Ahmet İlhan Özek (2), Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener'den geldi.

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