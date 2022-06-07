(ÖZET) Avusturya - Danimarka maç sonucu: 1-2

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Avusturya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 2-1'lik skorla yenen Danimarka 3 puanın sahibi oldu.

Elektrik kesintisi

Viyana'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 90 dakikalık gecikme ile başlayan mücadelenin 28. dakikasında Danimarka, Pierre Emile Höjbjerg'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, Avusturya 67. dakikada Schlager ile skora dengeyi getirdi. 84. dakikada sahneye çıkan Stryger ise topu filelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi ve Danimarka mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius ise mücadelede oyuna 52. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Danimarka, 6 puanla A Ligi 1. Grup'ta zirvede yer aldı.







