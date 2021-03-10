ÖZET | Atletico Madrid - Athletic Bilbao maç sonucu: 2-1

Atletico Madrid, erteleme maçında Athletic Bilbao'yı 2-1 yendi ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Diego Simeone'nin ekibi 26 maç sonunda 62 puana ulaştı ve en yakın rakibi Barcelona'nın 6 puan önünde liderlik konumunda yer aldı

LA LIGA GÜNCEL PUAN DURUMU

Maçın 21.dakikasında Muniain ile konuk ekip 1-0 öne geçerken Atletico Madrid, 45.dakikada Marcos Llorente ve 51.dakikada Luis Suarez'in penaltı golüyle sahadan galip ayrıldı

Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez böylece gol sayısını 18'e yükseltti



