(ÖZET) Atalanta - Villarreal maç sonucu: 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu erteleme maçında Atalanta, Villarreal ile karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle dün oynanamayan ve bugüne ertelenen maçta Villarreal, Atalanta'yı 3-2 yenerek son 16 turuna yükselen son takım oldu.

Karşılaşmadya İspanyol temsilcisi Villarreal, hızlı başladı. 3. dakikada Danjuma'nın golüyle öne geçen Villarreal, 42. dakikada Capoue ile farkı 2'ye yükseltti. ilk yarı Villarreal'in 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. 51. dakikada tekrardan sahneye çıkan Danjuma farkı 3'e yükseltti. Atalanta 71. dakikada Malinovskyi ve 80. dakikada Zapata ile farkı 1'e indirmiş olsa da sahadan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Villarreal grubu 2. sırada tamamlayarak bir üst tura çıktı. 6 puanda kalan Atalanta ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



