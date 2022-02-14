ÖZET Atalanta-Juventus maç sonucu:1-1

Serie A'da üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Atalanta, Juventus'u konuk etti.

Karşılamanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken oyuna sonradan giren Ruslan Malinovski, 76. dakikada harika bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada Juventus Danilo ile bu gole karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta ile Juventus sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinde temsilcimiz Merih Demiral 90 dakika forma giydi.

Bu skorun ardından Atalalanta 43 puana yükselirken, Juventus da 45 puana yükseldi.