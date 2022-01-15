(ÖZET) Aston Villa - Manchester United maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa, Manchester United'ı konuk etti. Manchester United'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sona erdi. Aston Villa'nın Barcelona'dan kadrosuna kattığı Philippe Coutinho, attığı gol ile takımının 1 puanı almasında büyük rol oynadı.

Maça konuk ekip Manchester United etkili başladı ve 6. dakikada Bruno Fernandes ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, Kırmızı Şeytanlar 67. dakikada tekrardan Bruno Fernandes'in golüyle farkı ikiye çıkarttı.

Philippe Coutinho, Premier Lig'e golle döndü

Jacop Ramsay'in 77. dakikada attığı golle farkı 1'e indiren Aston Villa'da, 81. dakikada yeni transfer Philippe Coutinho sahneye çıktı. Aston Villa'nın Barcelona'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, oyuna girdikten 13 dakika sonra, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında topu ağlara göndermeyi başardı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile son buldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 32 yaparken, Aston Villa ise 23 puana yükseldi.



