ÖZET | Antalyaspor - Gaziantep FK maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşması 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ligde sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Akdeniz ekibi, 23 maç sonunda 24 puana ulaşabildi.

Gaziantep FK, son 4 deplasman maçından 3. kez puan çıkarmayı başardı. Bu süreçte Antalyaspor'un yanı sıra Kayserispor ile de berabere kalan Gaziantep, Rizespor 'u mağlup edip Beşiktaş 'a ise kaybetmişti. Antalyaspor karşısında son dakikalarda önemli şansları değerlendiremeyen konuk ekip, 22 maç sonunda 32 puana ulaştı.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada Antalyaspor'da hücuma çıkan Fedor Kudryashov'un uzaktan şutu farklı şekilde dışarı gitti.

5. dakikada Antalyaspor'da Doğukan Sinik, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruş yandan dışarı gitti.

22. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Naldo'nun yaptığı kafa vuruşu, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

29.dakikada Gaziantep FK korneri sonrası hızlı çıkmayı başaran Antalyaspor'da Admir Mehmedi ile duvar pası yaptıktan sonra Haji Wright'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Günay Güvenç kurtardı.

31. dakikada Antalyaspor, yeniden sol kanattan gelirken savunmanın arkasına sarkan Doğukan Sinik'in pasında ceza sahası ön çizgisinde gelişine bir vuruş yapan Fredy'nin şutu da bir kez daha Günay Güvenç'te kaldı.

33. dakikada Fernando'nun topuk pasında ceza sahası dışında topu kontrol ederek vuruşunu yapan Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert'in şutu farklı şekilde auta gitti.

35. dakikada Gaziantep FK'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Alexandru Maxim'in ortasına Joao Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşu Hakan Özmert'ten döndü.

37. dakikada Recep Niyaz'ın pasında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Stelios Kitsiou'nun Fedor Kudryashov'dan sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Ruud Boffin'de kaldı.

Boffin'den iki müthiş kurtarış!

45+1. dakikada Gaziantep FK'da Joao Figueiredo'nun ortasını penaltı noktası üzerinde kontrol eden Furkan Soyalp'in vuruşunu Ruud Boffin köşeden çıkardı.

45+2. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde Stelios Kitsiou'nun kafa vuruşunu bir kez daha Ruud Boffin çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.





48. dakikada Fredy'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Admir Mehmedi'nin ortası arka direkteki Haji Wright'a geçmeden kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

54. dakikada Hakan Özmert'in pasında sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in son çizgiye inerek çevirdiği topu altı pastan Ertuğrul Ersoy çıkarırken dönen topta Admir Mehmedi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.

64. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan Alexandru Maxim ile kullandığı kornerde Ertuğrul Ersoy'un vuruşu, kaleci Ruud Boffin'de kaldı.

71. dakikada Gaziantep FK'da Alexander Merkel'in ortasında Hamza Mendyl'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

86. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan Fernando ile kullandığı kornerde ön direkteki Naldo'nun kafa vuruşu Günay Güvenç'te kaldı.

90+4. dakikada Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ortasına Stelios Kitsiou'nun gelişine yaptığı vuruşu Ruud Boffin çıkardı.

Gaziantep fırsat tepti!

90+6. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Joao Figueiredo'nun çaprazdan yaptığı vuruş dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk.67 Poli), Fernando Martins, Doğukan Sinik, Fredy (Dk.84 Ghacha), Mehmedi (Dk.67 Enzo Crivelli), Wright (Dk.57 Gökdeniz Bayrakdar)

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Toşca, Halil İbrahim (Dk.46 Hamza Mendyl), Furkan Soyalp (Dk.67 Merkel), Doğan Erdoğan (Dk.79 Torgeir Borven), Recep Niyaz (Dk.90+1 Oğuz Ceylan), Alexandru Maxim (Dk.90+1 Messaoudi), Figueiredo

SARI KARTLAR: Enzo Crivelli, Fernando Martins, Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)- Djilobodji (Gaziantep FK)