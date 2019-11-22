(ÖZET) Ankaragücü - Trabzonspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oldu. Sahaya liderlik için çıkan Trabzonspor, henüz 6. dakikada Alexander Sörloth'la 1-0 öne geçti. Bordo Mavi formayla harikalar yaratan Norveçli oyuncu, 7 gol, 3 asistle Süper Lig'in en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu.

Ankaragücü'nde Faty, 43 ve 45'de gördüğü kartlarla oyun dışında kalınca, Trabzon iyice rahatladı. 48'de Anthony Nwakaeme'nin pasında topu ağarla buluşturan isim olan Yusuf Sarı farkı 2'ye çıkardı. Skoru belirleyen gol ise 56'da Anthony Nwakaeme'den geldi.

90 dakika Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Fırtına bu sonucun ardından 22 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yeni teknik direktör Mustafa Kaplan'la ilk maçından puansız ayrılan Ankaragücü ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada Kitsiou’nun, Yalçın Ayhan’a göndermek istediği topu araya girerek önüne alan Sörloth meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Canteros’un kullandığı serbest atışta top ilk önce direğe ardından da kalecinin sırtına çarparak kornere gitti.

23. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde iyi yükselen Obi Mikel’in vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Sosa’nın ortasında ceza alanı içinde Yalçın Ayhan topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Sörloth’un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Yalçın Ayhan’a çarpan top ceza sahası dışına çıktı.

42. dakikada Sosa’nın şutunda kaleci Korcan Çelikay topu sektirince meşin yuvarlak Sörloth’un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğünde sona erdi.

48’inci dakikada Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, düzgün bir vuruşla topu kaleci Korcan’ın solundan ağlara gönderdi: 0-2.

56’ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme’nin şutunda top ağlara gitti: 0-3.

67’nci dakikada Pinto’nun ceza sahasına ortasında, kale sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Orgill’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

72’nci dakikada Orgill’in orta sahadan attığı pasla, ceza sahası yayında topla buluşan Moke’nin vuruşunda kaleci penaltı noktası üzerinde son anda topu kontrol etti.

74’üncü dakikada kendi ceza yayı üzerinde topu alan Yusuf, rakip ceza sahasına girerek kaleci Korcan’ı geçti, ağlara gitmekte olan topu Pazdan kornere çeldi.

Bordo mavililer sahadan 3-0 galip ayrıldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan- Stelios Kitsiou, Yalçın Ayhan (Dk.46 Alihan Kubalas), Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Dk.64 Moke), Ricardo Faty, lhan Parlak ,Hector Canteros , Aydın Karabulut (Dk.25 Cebrail Karayel), Dever Orgill

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler- Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini (Dk.80 Cafer Tosun), Gaston Campi, Kamil Ahmet, John Obi Mikel, Yusuf Sarı, Jose Sosa (Dk.64 Doğan Erdoğan), Anthony Nwakaeme (Dk.73 Fıratcan Üzüm), Alexander Sörloth

GOLLER: Dk. 6 Sörloth, Dk. 48 Yusuf Sarı, Dk. 56 Nwakaeme (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+1 Ricardo Faty (MKE Ankaragücü) SARI KARTLAR: İlhan Parlak, Hector Canteros, Pazdan, Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü) - Yusuf Sarı, (Trabzonspor)



