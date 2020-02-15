Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Ankaragücü, rakibini 13. dakikada Lobzhanidze ve 75. dakikada Gerson Rodrigues ile bulduğu goller sonucunda 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.

Bu sonuçla Ankaragücü, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak puanını da 20’ye yükseltti.

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Trabzonspor’a kaybeden, Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe ise Ankaragücü’ne de kaybederek son 3 maçta sadece 1 puan alabildi ve 38 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe, etkili geldi. Sol kanattan verilen pasta Ozan Tufan, ceza sahası dışından şansını denerken top, üstten auta gitti.

4. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Max Kruse, ceza içi sol çaprazda topu kontrol ederek vuruşunu yaparken Ricardo Friedrich topu kurtarmayı başardı.

11. dakikada Ankaragücü, Lobzhanidze ile etkili geldi. Gürcü oyuncu, sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına kadar girdi. Sağ kanattan yaptığı ortada Gerson Rodrigues'in altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu, az farkla dışarı gitti.

GOL | 13. dakikada savunma arkasına atılan topta Michalak hareketlendi. Kaleci Altay'ın üzerinden topu aşırtan Michalak, kafayda topu kaleye göndermek isterken altı pasda Lobzhanidze pozisyonu tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golüne çok yaklaştı. Ozan Tufan, ceza sahasına girerken rakibinden sıyrıldı ve kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunu yaparken kaleci Friedrich, gole izin vermedi.

24. dakikada Ankaragücü, mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Savunma arkasına atılan topta Michalak, kaleci Altay ile bomboş pozisyonda karşı karşıya kaldı. Michalak, topu taşıyıp vuruşunu yaparken Altay, karşı karşıya pozisyonda ikinci gole izin vermedi.

26. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan, yine ceza sahası dışından şansını denerken top yandan dışarı gitti.

31. dakikada soldan yapılan ortada Deniz Türüç, topu kafayla arkaya aşırtırken Vedat Muriç'in yaptığı kafa vuruşu Friedrich'te kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe'de bu kez Luiz Gustavo, uzaklardan şansını denerken Friedrich, topun sahibi oldu.

SARI KART | 40. dakikada Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Michalak ile çıktığı hava topunda rakibinin yüzüne müdahalede bulununca sarı kart gördü.

44. dakikada Ankaragücü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Gerson Rodrigues'in vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

45+1. dakikada Kruse'nin sağ kanattan ceza sahası içine attığı şık pasta, Tolga Ciğerci'nin kontrol ederek sol çaprazdan yaptığı vuruş, farklı şekilde dışarı gitti.

45+2. dakikada Ankaragücü savunmasından seken topa, ceza sahası dışından Vedat Muriç gelişine bir vuruş yaparken top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Ankaragücü üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Emre Belözoğlu, oyuna giren isim oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50. dakikada Ankaragücü'nde Kulusic, ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat pozisyonun başlangıcında Vedat Muriç'in ofsayt olduğu belirlenince gol geçerli olmadı.

56. dakikada Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues, uzak mesafeden şansını denedi. Ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, oyundan çıkarken yerine Atila Turan girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle 66. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde arka direğe seken topu Luiz Gustavo, kontrol ederek ağlara göndermek istedi ama top üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Ankaragücü'nde Lobzhanidze 73. dakikada yerini İlhan Parlak'a bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Fenerbahçe'de Isla'nın yerine Mevlüt Erdinç oyuna girdi.

GOL | 75. dakikada Ankaragücü, hızlı geldi. Fenerbahçe ceza sahasına getirdiği topta Michalak, rakiplerinden sıyrılarak topu, ceza sahası ön çizgisindeki Gerson Rodrigues'e verdi. Rakibinden kurtulan Gerson Rodrigues de şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

SARI KART | 85. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, İlhan Parlak'a yaptığı faul sonrası sarı kart görerek önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Ankaragücü'nde 87. dakikada Michalak'ın yerine savunmaya takviye adına Pazdan oyuna giren isim oldu.

Karşılaşmaya 6 dakika ilave edildi.

GOL | 90+6. dakikada sol kanattan yapılan ortada Fenerbahçe, Serdar Aziz'in altı pas üzerinden yaptığı vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Ankaragücü, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GOL | 90+6. dakikada Max Kruse’nin ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Aziz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Ankaragücü, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich - Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Michalak (Dk.87 Pazdan), Faty, Sedat Ağçay (Dk.61 Atila Turan), Lukasik, Lobjanıdze (Dk.73 İlhan Parlak), Rodriues

FENERBAHÇE: Altay - Isla (Dk.74 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk.46 Emre Belözoğlu) (Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu), Max Kruse, Vedat Muriç

GOLLER: Dk.13 Lobjanidze, Dk.75 Rodrigues (Ankaragücü) - Dk.90+6 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: İlhan Parlak (Ankaragücü) - Isla, Gustavo (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, 3 hafta sonra ilk 11’de zorunlu değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aynı 11’le sahada yer alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Yanal, başkent deplasmanında başlangıç kadrosunda 1 değişikliğe gitti.

Yanal, antrenmada sakatlanan Garry Rodrigues’in yerine Deniz Türüç’ü ilk 11’de görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda GMG Kırklarelispor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında sonradan oyuna girerek 2 ay sonra sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

Uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, ligde son olarak 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile 6 Aralık 2019’da yapılan maçta forma giymişti.

MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe’nin kalesini Altay Bayındır korurken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar oluşturdu.

Savunmanın önünde Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci görev aldı.

Santrfor arkasında Max Kruse’yi oynatan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric’e görev verdi.

Sarı-lacivertli takımda Harun Tekin, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Adil Rami yedek soyundu.

- Orgill ve Scarione kadroda yok

Ligde geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek 14 maç sonra galip gelen MKE Ankaragücü, bu karşılaşmaya göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe karşısında Dever Orgill, Oscar Scarione ve İlhan Parlak’ın yerine Sedat Ağçay, Ricardo Faty ve Konrad Michalak görev yaptı.

Orgill ve Scarione, bu önemli maçta sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı devam eden kaleci Korcan Çelikay da takımdaki yerini alamadı.

Akçay; Ricardo Friedrich, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Daniel Lukasik, Sedat Ağçay, Faty, Saba Lobjanidze, Michalak ve Gerson Rodrigues’ten oluşan 11’i sahaya sürdü.

Başkent temsilcisinde sakatlığı geçen Michal Pazdan ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

- Tribünler doldu

Ev sahibi takım taraftarı, Eryaman Stadı’nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi.

Kümede kalma mücadelesi veren takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarı, stadı dolurdu.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli futbolsever de takımlarını destekledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.