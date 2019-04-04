(ÖZET) Anadolu Efes - AX Olimpia Milan maç sonucu: 101-95

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Milan'ın Play-Off'ta yer almak adına maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyordu.

AX Olimpia Milan, maça hücum ribauntlarında aktif şekilde Mike James'in de bulduğu sayılarla iyi başlamasına rağmen Micic ve Pleiss'i iyi kullanmayı başaran temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 10-8 üstün geçen taraf oldu. Fakat özellikle Micov ile etkili olmayı başaran konuk ekip, 3:07 kala skoru 12-18'e getirdi. Kenardan gelen Dunston ile tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, 1:42 kala 19-18'lik üstünlüğü yakaladı. Skoru 24-18'e kadar getiren temsilcimiz, ilk çeyreği de 24-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe kenardan gelen isimlerinden Nedovic ile etkili başlayan AX Olimpia Milan, 3:54 kala Nunnally'den de gelen üçlükle skoru 31-40'a getirdi. Temsilcimizde de kenardan gelen Sertaç Şanlı ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:05 kala skoru 40-44 yaptı. Çeyreğin son bölümünü yine konuk ekip etkili oynarken Mike James'in üçlüğüyle ilk yarıya 42-53'lük skorla nokta koydular.

AX Olimpia Milan, üçüncü çeyreğin başında farkı 13 sayıya kadar çıkarsa da Micic ile etkili olan temsilcimiz 5:59 kala Beaubois'nın üçlüğüyle skoru 56-61'e getirdi.

Efes'ten 12-0'lık seri

Üçüncü çeyreğin bitimine 7:27 kala 48-61'lik AX Olimpia Milan üstünlüğü varken Beaubois ve Simon ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 12-0'lık seriyle 4:47 kala skoru 60-61 yaptı.

2:31 kala da temsilcimiz 66-66 ile skoru eşitlerken 2:01 kala da 68-66'lık üstünlüğü yakaladı. Çeyreği de temsilcimiz, 74-69'luk üstünlükle noktaladı.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken 2:42 kala Milan, kritik bölüme skoru 90-88'e getirerek girdi. Fakat son bölümde hata yapmayan temsilcimiz, maçtan 101-95'lik skorla galip ayrıldı.

Temsilcimiz, üst üste 3. galibiyetini alırken son 9 maçının da 7'sini kazanmış oldu. Anadolu Efes, 30 maçlık normal sezonu da 20 galibiyetle dördüncü sırada bitirdi.

AX Olimpia Milan ise 30. maçında 16. kez mağlup olarak Play-Off dışında kaldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 18 sayı, 8 asist ile yıldızlaşırken Tibor Pleiss, Rodrigue Beaubois ve Krunoslav Simon 14'er sayıyla oynadılar.

AX Olimpia Milan'da Mike James 17 sayıyla takımının en skoreri olurken Nemanja Nedovic 16, Vladimir Micov ve Mindaugas Kuzminskas 14'er sayı ürettiler.

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