ÖZET | Alaves - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, 7. hafta karşılaşmasında Alaves'e konuk oldu. İlk 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 14 puan toplayan Diego Simeone'nin ekibi, bu maç öncesi oynadığı 5 maçta tek puan dahi kazanamayan Alaves'e sürpriz bir şekilde mağlup oldu. Ev sahibi Alaves'in galibiyet golünü 4. dakikada Victor Laguardia attı.

Espanyol ve Getafe ile deplasmanda oynadığı maçlarda son dakikalara 1-0 mağlup giren ve 2-1'lik skorlarla 3 puanı kazanmayı başaran Atletico Madrid, bugün aynı geri dönüşe imza atamadı.

Lider Real Madrid'in arkasındaki Atletico Madrid, 7. maç sonunda 14 puanda kaldı. Alaves ise ilk puanlarını alarak 19. sıraya yükseldi.