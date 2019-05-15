(ÖZET) Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a kupayı getiren golleri Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne kaydetti. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetle tarihindeki 18. Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu. Son 20 dakikası olaylı geçen mücadelede Akhisarsporlu futbolcuların özellikle hakem Suat Arslanboğa'nın kararları sonrası çılgına döndüler.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 3. dakikasında Akhisarspor'da Ndiaye ve Barbosa mücadelesinde Barbosa ceza sahası içinde yerde kaldı. Akhisarsporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa ise devam kararı verdi.

Maç hızlı ve tempolu başladı. 5. dakikada Linnes'in sol kanattan katkı yaptığı hücumda ceza sahası içine pasında Diagne'nin vuruşu dışarı gitti. Galatasaraylı futbolcular korner bekledi. Hakem aut kararı verdi.

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Onyekuru'nun golü sayılmadı

Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray Onyekuru ile topu ağlara göndermeyi başardı. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havadaydı. Belhanda'nın ara pasında Onyekuru savunma arkasına koştu. Genç futbolcu kaleci Fatih'i de avlayarak ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Maçta ilk sarı kart 23. dakikada Akhisarspor'dan Rotman'a çıktı.

Mücadelede dakikalar 33'ü gösterdiğinde ani gelişen Akhisarspor atağında Rotman'ın pasıyla ceza sahasına doğru süratle sokulan Manu'nun vuruşunda Luyindama son anda kritik bir hamle yaptı ve top kornere çıktı.

Diagne penaltı bekledi

35. dakikada Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Caner araya girdi. Yerde kalan Diagne ve diğer Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa devam kararı verdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Diagne'nin pasında ceza sahası yayının hemen gerisinde topu alan Onyekuru şansını denedi ama vuruşunda top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada bir sarı kart daha çıktı. Bu kez kartı gören isim Vrsajevic oldu. Linnes'e yapılan sert faul sonrası hakem direk kartına başvurdu.

İlk yarının son dakikalarında Luyindama hakeme itirazlarını sürdürünce sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli savunmacı soyunma odaısna gördüğü kartla gitmek zorunda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın 2. yarısına her iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başlamayı tercih etti.

Galatasaray direğe takıldı

Maçın 51. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaşan taraf oldu. İlk yarının da etkili isimlerinden biri olan Onyekuru, ceza sahası dışında 5 Akhisar savunmacısının arasına daldı ve o aradan plase şut çıkarma6yı başardı. Top direkten dönerek kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

Maçın 53. dakikasında Akhisarspor gole çok yaklaştı. Duran topta Zeki Yavru'nun ortasında müsait durumdaki Miguel Lopes'in kafa vuruşu auta gitti.

Akhisarspor golü buldu

Mücadelenin 57.dakikasında Elvis Manu, Akhisarspor'u 1-0 öne geçirdi. Ani gelişen Akhisarspor atağında Güray, Luyindama'nın sağından atıp solundan geçerek süratle ceza sahasına sokuldu ve ters tarafta müsait durumda olan Manu'ya aktardı pasını. Manu da düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Akhisarspor ilk oyuncu değişikliğini 60'ta gerçekleştirdi. Vrsajevic yerine oyuna giren isim Aykut oldu.

Diagne penaltıyı kaçırdı

Mücadelenin 63. dakikasında Galatasaray Linnes ile birlikte penaltı kazandı. Tecrübeli bek ceza sahası içine yönlenmeye çalışırken, Leandro Barbosa'nın faulüne maruz kaldı. Suat Arslanboğa tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Diagne, penaltıdan yararlanamadı ve Fatih topu çelmeyi başardı.

67. dakikada Fatih Terim oyuna ilk müdahalesini yaptı. Ndiaye yerine oyuna giren isim Sinan Gümüş oldu.

74'de bir kez daha Galatasaray'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Selçuk İnan yerine oyuna giren isim Ryan Donk oldu.

VAR, penaltı, gol ve kırmızı kart

Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde Galatasaray'da Diagne ceza alanı içinde kaldı ve penaltı bekledi, hakem Suat Arslanboğa devam kararı verdi.VAR uyarısının ardından hakem pozisyonu incelemeye gitti. 77.dakikada hakem beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı kararının ardından ortalık karıştı ve 78. dakikada Miguel Lopes itirazlardan sonra iki sarı karttan kırmızı kart gördü. Lopes, kırmızı kartın ardından Galatasaray yedek kulübesine giderek alkışladı.

80. dakikada topun başına bu kez Sinan Gümüş geçti. Meşin yuvarlak bu kez ağlarla buluştu ve heyecan dolu finalde yeniden eşitlik sağlandı.

Golün ardından itirazlarını sürdüren Akhisarsporlu futbolcular, Güray Vural, Aykut Çeviker, Fatih Öztürk ve Bokila sarı kart gören isimler oldu.

Penaltı golü sonrası kaleci Fatih Öztürk topla birlikte hakem Suat Arslanboğa'nın üstüne yürüdü. Akhisarspor kalecisiyle birlikte Güray'a sarı kart çıktı. Akhisarsporlu oyuncular hakemi alkışlarla protesto etti.

86. dakikada Akhisarspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Güray Vural'ın yerine oyuna giren isim Bokila oldu.

Feghouli Aslan'ı öne geçirdi

Maçın 88. dakikasında Galatasaray eksik rakibine karşı üstünlük golünü Feghouli ile bulmayı başardı. Mariano'nun sağdan ortasında arka direkte Feghouli kafa vuruşunu yaptı. Fatih'ten dönen topu tekrar önünde bulan Feghouli, kale önünde yaptığı vuruşla ağlara gönderdi.

Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Feghouli maçın hakemi tarafından sarı kart gören isim oldu.

Sofiane Feghouli attığı golden sonra Emre Akbaba'nın formasını aldı ve öptü.

90+3. dakikada Sissoko, Belhanda'ya yaptığı faul sonrasında sarı kartı gördü.

Diagne Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti

Maçın son dakikalarında morali iyice bozulan Akhisarspor savunması büyük boşluklar verdi. 90+4.dakikada Diagne bu kez sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Belhanda'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Diagne, kale ağzında yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Mücadelede Suat Arslanboğa son düdüğü çaldı ve Galatasaray kupayı evine götüren taraf oldu. Son düdüğün ardından Galatasaray'ın golcü ismi Digne ile Akhisarsporlu futbolcular arasında arbede yaşandı. Araya giren iki takım futbolcuları da olayları sakinleştirmeye çalıştı.

İşte 11'ler

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Zeki, Caner, Rotman, Kadir Keleş, Miguel Lopes, Barbosa, Güray, Sissoko, Manu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk İnan, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

Maçtan notlar

Akhisarspor ile Galatasaray 57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı.

Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Sivas Valisi Salih Ayhan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel ve iki kulübün yöneticileri protokol tribününde seyretti.

Mustafa Cengiz, karşılaşma öncesi kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.

Mücadele öncesinde sahanın etrafında iki takımın bayraklarına yer verildi.

Seremoni öncesinde müzik eşliğinde bayraklar ve logolarla yapılan görsel şov izleyiciden alkış aldı.

Tribünler doldu

Final karşılaşmasında, stadın VIP ve güney tribünleri Galatasaray, maraton ve kuzey tribünleri ise Akhisarsporlu taraftarlara ayrıldı.

İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Tokat, Kayseri, Erzincan, Malatya’nın yanı sıra birçok ilden Sivas’a gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Terim’den 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de 3 değişikliğe gitti.

Terim, Rize deplasmanında görev verdiği Donk, Fernando ve Nagatomo’nun yerine bu karşılaşmada Selçuk İnan, Belhanda ve Linnes’e şans tanıdı.

Kalede Muslera’yı oynatan Terim, savunma dörtlüsünde Mariano, Marcao, Luyindama ve Linnes’e görev verdi. Savunmanın önünde Ndiaye ve Selçuk İnan, kanatlarda ise Feghouli ve Onyekuru’ya şans tanıyan Terim, forvetin arkasında Belhanda’yı, ileri uçta Ndiaye’yi görevlendirdi.

Akhisarspor’da 2 değişiklik

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenildikleri maçın kadrosundan 2 değişikliğe gitti.

Kavçak, Fenerbahçe maçında görev verdiği Bokila ve Aykut Çeviker’in yerine Kadir Keleş ve Lopes’i sahaya sürdü.

Akhisarspor, final müsabakasına, Fatih Öztürk, Vrsajevic, Rotman, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Güray Vural, Lopes, Zeki Yavru, Sissoko, Barbosa, Manu ilk 11’i ile çıktı.

2 bin polis görev yaptı

Karşılaşma nedeniyle stat ve çevresinde 2 bin emniyet mensubu görev yaptı.

Bazı polisler ve görevliler, iftarını stadyumda açtı.

Akhisarspor sahaya, "100 yıl önceki aynı ruhla Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlu olsun", Galatasaray ise "Cumhuriyetin Temelini Burada Attık- Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartlarla çıktı.

İki takım oyuncuları, polis ve jandarma üniformaları giyen çocuklarla seramonide yer aldı.