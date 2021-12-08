(ÖZET) Ajax-Sporting maç sonucu: 4-2

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında grubu lider bitirmeyi garantileyen Ajax, ikinci bitirmeyi garantileyen Sporting'i konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Ajax, Haller'in golüyle 1-0 öne geçti. 22'de Nuno Santos'la Sporting eşitliği yakaladı: 1-1. Devre sonu yaklaşırken 42. dakikada Antony skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı böyle bitti.

İkinci yarıya da Ajax yine etkili başladı. 58'de önce Neres, 62'de de Berghuis ile skor 4-1 oldu. 78. dakikada Tabata maçın skorunu ilan eden golü attı: 4-2



