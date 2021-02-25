(ÖZET) Ajax-Lille maçı maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. En dikkat çekici maçlardan birisinde Ajax ile Lille kozlarını paylaştı. Fransa'da oynanan ilk maçta Lille büyük bir şoka uğramış, Ajax ise uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza atmıştı. 72'de Weah'ın golüyle geriye düşen Ajax, 87'de Tadic ile eşitliği yakalamış, 89'da Brobbey ile avantajı yakalamıştı.

Hollanda devi rövanş maçında da rakibini avladı. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Ajax, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Ajax'a turu getiren goller 15'te Klassen ve 88'de Neres'ten geldi. Fransız ekibinde Yusuf Yazıcı'nın 78'de penaltı golü ise tur için yeterli olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin en formda oyuncularından birisi olan Yusuf Yazıcı, turnuvayı 7 golle tamamladı.

Lille'de Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Yusuf Yazıcı 90 dakika oynadı, Zeki Çelik 62'de sakatlanarak kenara geldi.







