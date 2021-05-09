ÖZET | Adanaspor-Samsunspor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig'de son hafta maçları nefesleri kesti. Haftaya Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından 3. sırada giren Samsunspor, Adanaspor maçını kazandı ama bu galibiyet etmedi. Maça hızlı başlayan Ertuğrul Sağlam'ın ekibi, Savicevic'in golleriyle öne geçti ve maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

Süper Lig iddiası için Play-Off oynayacak Samsunspor'un rakibi Altınordu oldu. Samsunspor ile Altınordu arasındaki Play-Off yarı final ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü Samsun’da oynanacak.





SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU





Maçtan notlar

2.dakikada Samsunspor'da Mücahit şutunu çekti top kalecide kaldı

GOL! 5.dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan Yasin topu taşıdı yerden pasına kale sahasında Savicevic dokundu ve golü attı

7.dakikada ceza sahasına gelen topa Yasin Öztekin kafayı vurdu şutu auta gitti

GOL! 10.dakikada Samsunspor Savicevic ile 2-0 öne geçti. Gökhan Karadeniz'in pasında topu alan Savicevic düzgün bir vuruşla golü attı

NET FIRSAT! 12.dakikasa sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Guido Koçer, plase bir vuruş yaptı ama top yandan az farkla auta gitti

23.dakikada Adanaspor korner kazandı kale sahasına gelen topu Samsunspor savunması son anda çıkardı

29.dakikada Mücahit çaprazdan vurdu şutu kalecide kaldı

32.dakikada Adanaspor atağında İsmail sol çaprazdan vurdu top az farkla auta gitti

NET GOL KAÇTI! 35.dakikada sol kanattan gelen topla çok uygun durumda kale sahasında buluşan Yasin Öztekin şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı

ADANASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 38.dakikada savunmanın kaptırdığı topun ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Sampson Agoha şutunu çekti kaleci Nurullah topu kornere çeldi

51.dakikada Sampson Agoha şutunu çekti savunmadan seken top kornere gitti

55.dakikada sol kanattan gelen Kingsley uygun durumda vurdu şutu yandan auta gitti

DİREKTEN DIŞARI GİTTİ! 65.dakikada ceza sahası dışından İlyas Kubilay Yavuz şutunu çekti top üst direğe çarpıp dışarı gitti

NET POZİSYON! 67.dakikada Adanaspor takımında Celil Yüksel sağ çaprazda ceza sahasına girdi uygun durumda vurdu şutu yan filelerde kaldı

83.dakikada oyuna sonradan giren Coureur uygun durumda vurdu şutu auta gitti

Maçı Samsunspor 2-0 galip bitirdi