ÖZET | Adanaspor-Samsunspor maç sonucu: 0-2
TFF 1. Lig'de son haftaya averajla 3. sırada giren Samsunspor, Adanaspor'u 2-0 yendi ama Süper Lig için yetmedi. Karadeniz ekibi, Adana Demirspor ve Giresunspor'un da kazanmasının ardından sezonu üçüncü bitirdi. Ertuğrul Sağlam'ın ekibi, Play-Off'ta sezonu 6.sırada bitiren Altınordu ile eşleşti
TFF 1. Lig'de son hafta maçları nefesleri kesti. Haftaya Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından 3. sırada giren Samsunspor, Adanaspor maçını kazandı ama bu galibiyet etmedi. Maça hızlı başlayan Ertuğrul Sağlam'ın ekibi, Savicevic'in golleriyle öne geçti ve maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu.
Süper Lig iddiası için Play-Off oynayacak Samsunspor'un rakibi Altınordu oldu. Samsunspor ile Altınordu arasındaki Play-Off yarı final ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü Samsun’da oynanacak.
Maçtan notlar
2.dakikada Samsunspor'da Mücahit şutunu çekti top kalecide kaldı
GOL! 5.dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan Yasin topu taşıdı yerden pasına kale sahasında Savicevic dokundu ve golü attı
7.dakikada ceza sahasına gelen topa Yasin Öztekin kafayı vurdu şutu auta gitti
GOL! 10.dakikada Samsunspor Savicevic ile 2-0 öne geçti. Gökhan Karadeniz'in pasında topu alan Savicevic düzgün bir vuruşla golü attı
NET FIRSAT! 12.dakikasa sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Guido Koçer, plase bir vuruş yaptı ama top yandan az farkla auta gitti
23.dakikada Adanaspor korner kazandı kale sahasına gelen topu Samsunspor savunması son anda çıkardı
29.dakikada Mücahit çaprazdan vurdu şutu kalecide kaldı
32.dakikada Adanaspor atağında İsmail sol çaprazdan vurdu top az farkla auta gitti
NET GOL KAÇTI! 35.dakikada sol kanattan gelen topla çok uygun durumda kale sahasında buluşan Yasin Öztekin şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı
ADANASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 38.dakikada savunmanın kaptırdığı topun ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Sampson Agoha şutunu çekti kaleci Nurullah topu kornere çeldi
51.dakikada Sampson Agoha şutunu çekti savunmadan seken top kornere gitti
55.dakikada sol kanattan gelen Kingsley uygun durumda vurdu şutu yandan auta gitti
DİREKTEN DIŞARI GİTTİ! 65.dakikada ceza sahası dışından İlyas Kubilay Yavuz şutunu çekti top üst direğe çarpıp dışarı gitti
NET POZİSYON! 67.dakikada Adanaspor takımında Celil Yüksel sağ çaprazda ceza sahasına girdi uygun durumda vurdu şutu yan filelerde kaldı
83.dakikada oyuna sonradan giren Coureur uygun durumda vurdu şutu auta gitti
Maçı Samsunspor 2-0 galip bitirdi