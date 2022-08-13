ÖZET Adana Demirspor - Sivasspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u deviren Adana Demirspor, kendi sahasında Sivasspor 'a da şans tanımadı. Mavi Şimşekler baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 3-0 kazandı.

Maçtan önemli dakikalar

Adana Demirspor - Sivasspor maçı başladı.

4. dakikada Adana Demirspor’da Samet Akaydın, ceza alanına girip sert vurdu. Robin Yalçın’a çarpan top Akintola’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu kontrol edip sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Kaleci Muammer uzanarak kornere gönderdi.

10. dakikada Adana Demirspor’da Belhanda, ceza alanı önün sol çaprazında yerden kale içerisinde gönderdi. Assombalonga mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

12.dakikada ev sahibi Adana Demirspor etkili geldi. Onyekuru'nun ceza sahası dışından plase vuruşunu kaleci Muammer kurtardı.

14. dakikada DG Sivasspor sağdan korner atışı kazandı. Topu alan Gradel’in orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ertaç geri çeldi.

18.dakikada yine Adana Demir tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Akintola'nın kaleye çapraz vuruşunda Assombalonga topa yetişemedi ve direğin dibinden auta gitti.

Muammer net golü önledi!

21. dakikada Adana Demirspor uzun top ile çıktı ve Onyekuru Appindangoye'den topu kurtararak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Tehlikeyi sezen Muammer kaleden zamanında ayrıldı ve mutlak gol pozisyonunu önledi.

Gökhan İnler'den müthiş şut

25'te Gökhan İnler'in uzaktan çok sert şutunu Muammer güçlükle çeldi, ardından savunma topu uzaklaştırdı.

Belhanda yine sahnede

41.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Ndiaye'nin derinlemesine pasında topla buluşan Belhanda, Robin Yalçın'dan sıyrıldı ve direk dibine yerden bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Onyekuru farkı 2'ye çıkardı

51'de ev sahibi Adana Demirspor etkili geldi. Sağ kanatta boş pozisyonda bulunan Akintola topla buluştu ve bekletmeden uzak direğe ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-0

63. dakikada Sivasspor Leke James ile mücadeledeki en net pozisyonuna girdi ancak gol sesi çıkmadı. Ulvestad'ın pasında savunmanın arkasına sarkan James'in vuruşu üstten auta gitti.

Balotelli'den asist Akintola'dan gol

70.dakikada Onyekuru'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Balotelli'nin orta-şut karşımı vuruşu kaleci Muammer'den sekti ve Akintola boş kaleye topu yolladı: 3-0.

84. dakikada oyuna sonradan giren Balotelli'nin uzaktan sert şutu az farka auta çıktı.

Karşılaşma 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Sivasspor 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga

Sivasspor: Muammer, Murat, Appindangoye, Caner, Ziya, Robin Yalçın, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Eksik ve cezalılar

Adana Demirspor'da, 23 Yaş Altı Milli Takımında bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış, Sivas ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Mario Balotelli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sivas'da Hakan sakat

Sivas ekibinde, Adana Demirspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.