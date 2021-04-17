ÖZET | Adana Demirspor - Giresunspor maçı sonucu: 3-0

Spor Toto 1.Lig'de Adana Demirspor fırtınası devam ediyor. Samet Aybaba yönetiminde hiç yenilmeyen Adana Demirspor, lider Giresunspor'u da kendi sahasında 3-0 yendi ve Süper Lig yolunda büyük bir adım attı. Puanını 61 yapan ve Giresunspor ile arasındaki farkı 2'ye indiren Adana Demirspor ayrıca ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. Sezonun ilk yarısındaki maçı Giresunspor 2-0 kazanmıştı

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU

Adana Demirspor'a galibiyeti 12.dakikada Ezeh, 37.dakika Sinan Kurt ve 42.dakikada penaltıdan Hasan Kılıç kaydetti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Gökhan Memişoğlu, Ata Yıldırım

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 89 Semih Güler), Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Yunus Akgün), Sinan Kurt (Dk. 76 İsmail Yüksek), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 56 Emircan Altıntaş), Pa Dibba (Dk. 76 Volkan Şen)

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Hüsamettin Tut (Dk. 59 Kerem Kalafat), Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman (Dk. 46 Uzodimma), Sergen Piçinciol, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 59 Traore), Nalepa, Serginho (Dk. 38 Erol Can Akdağ), Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 79 Muhammed Himmet Ertürk), Balde

Goller: Dk. 12 Ezeh, Dk. 37 Sinan Kurt, Dk. 43 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Sinan Kurt, Dk. 56 Gökhan İnler, Dk. 88 İsmail Yüksek (Adana Demirspor), Dk. 65 Sergen Piçinciol ve Eren Tozlu, Dk. 69 Mehmet Taş, Dk. 81 Kerem Kalafat (GZT Giresunspor)

Maçtan dakikalar

11’inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan pasını Ezeh'e verdi. bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28’inci dakikada Adana Demirspor’da Gökhan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar girip, şutunu çekti. Top az farkla auta gitti.

37’nci dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ezeh’in ara pasıyla topla buluşan Sinan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

41’inci dakikada Hüseyin’den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Ezeh, ceza alanı içerisinde Salih’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

İlk yarı Adana Demirspor’un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Giresunspor’da kazanılan kornerde Nalepa ortasını yaptı. Ceza sahası dışındaki Erol'un sert şutunda kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

66’ncı dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba’ya pasını gönderdi. Pa Dibba’nın topuk pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Sinan'ın sert şutunda, kaleci Tolgahan son anda topu kornere çeldi.

77’nci dakikada Adana Demirspor’da İsmail, ceza sahası içerisinde buluştuğu topla kaleye doğru hamle yaptı. Kaleci Tolgahan İsmail’e izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı GZT Giresunspor’u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.



