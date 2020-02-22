(ÖZET) Adana Demirspor - Altınordu maç sonucu: 4-2

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altınordu’yu 4-2 yendi.

22 Şubat 2020, Cumartesi 21:40 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Adana Demirspor - Altınordu maç sonucu: 4-2

TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Oğuz Kağan Çalışır

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer (Dk. 78 Kurtuluş Yurt), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Aosman (Dk. 69 Sinan Kurt), Tarık Çamdal, Volkan Şen (Dk. 85 Berk Yıldız), Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin, Rassoul

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Muhammed Mert (Dk. 87 Yusuf Yalçın Arslan), Ali Yaşar (Dk. 46 Kerim Alıcı), Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Furkan Çil, Okan Derici, Hüsamettin Yener, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 11 ve 84 Mehmet Akyüz, Dk. 22 Hasan Kılıç, Dk. 29 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 55 (Penaltıdan) ve 74 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 7 Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Dk. 24 Tarık Çamdal, Dk. 52 Traore, Dk. 55 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90 4 Semih Güler (Adana Demirspor)

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