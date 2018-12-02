Özel Olimpiyatlar Türkiye’den 35. yılına ‘özel’ manifesto

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri diğer bireylerle bir araya getirip, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve oyun olanakları sunan Özel Olimpiyatlar Türkiye, 35. yılına özel manifesto yayınladı. Birlikteliğin gücüne, hayatın eşitliğine ve oyunun önemine vurgu yapılan manifestoda, “Bir çocuğa inanmak, yaptığımız işin temeli. Biz, her çocuğun potansiyeline inanıyor; hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kalbimizi de imkanlarımızı da paylaşıyoruz” denildi.

Dilek Sabancı: “Bizim için bu ülkenin tüm çocukları özel…”

Temelleri 1982 yılında merhum iş insanı Sakıp Sabancı ve merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından atılan, bugün 170’ten fazla ülkeye yayılmış 6 milyona yakın özel sporcuya ulaşan uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Special Olympics’in Türkiye ayağı olarak faaliyet gösteren Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin Onursal Başkanı Dilek Sabancı, “Biz, Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak, birlikteliğin gücüne, hayatın eşitliğine, oyunun önemine inanıyoruz. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın eşitlik anlayışıyla hayata katılması için çalışıyoruz. Çünkü, bizim için bu ülkenin tüm çocukları özel… 35 yıldır tek bir amacımız var; özel çocuklarımıza, toplumda saygı gören, yararlı ve üretken bireyler olabilmeleri için fırsat vermek. Bunun için de oyunun ve sporun birleştirici gücünden yararlanıyoruz” diye konuştu.

35’inci yıla özel manifestonun bu yaklaşımın bir yansıması olduğunu vurgulayan Dilek Sabancı, “Biz, özel çocuklarımızın toplum içinde eşit şartlarda yaşaması için üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür de “Manifestomuzda da altı çizildiği gibi, daima şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, yenilikçi ve toplumsal uyum için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olacağımızı, bunu görev bilinci ile değil aşk ile yapacağımızı taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu.