Özcan Bizati: Oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti!

Bursaspor , Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Denizlispor 'u 3-1 mağlup etti. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, oyuncularını tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

''Oyun iyi başladık bir an önce skoru bulmamız gerekiyordu. Skoru bulduğumuzda bizim için avantajlar ortaya çıkıyordu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, hepsi çok iyi mücadele etti, aslanlar gibi mücadele ettiler. Biz takım olmaya tekrar başladık, bu hüvüyetimizi kaybetmemiz gerekiyor, karakterlerini ortaya koymaya başladılar. Bizim takımımızda bu oyunu oynayacak karakter var. Bundan sonrada bu oyunu oynamak istiyoruz. Manisa maçı da her maç olduğu gibi önemli 3 puanın ortada olduğu bir maç, Denizli’de kötü sonuçlar alabileceğiniz, bu ligde kötü sonuçlar alabilirsiniz o yüzden gevşemeden devam etmemiz gerekiyor. Biz sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz.''