Özcan Bizati: Önümüze bakacağız, sağlam oynamaya devam edeceğiz

Süper Lig’in 34. haftasında başkent derbisinde Ankaragücü'ne konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, mücadelenin yüksek olduğu, kırılma anlarının olduğu bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Daha da iyi oynayabilirdik, oynamamız da gerekiyor, puanlar almamız gerekiyor, buna odaklanacağız. Her şeyin daha iyisini yapmamız gerekiyor. Mücadelemizi, önde top tutmamızı, arkadaki müdahalelerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bizati, "Önümüze bakacağız, sağlam oynamaya devam edeceğiz. Puanlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.