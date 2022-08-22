Fenerbahçe 'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibine transfer olan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Ozan Tufan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hull Live'a konuşan Ozan Tufan tekrardan Milli Takım 'da forma giymek istediğini belirterek, "Elbette tekrar Milli Takım'da oynamak isterim. Şu ana kadar ülkem için 65 kez forma giydim ve bundan daha fazlasını istiyorum. Milli Takım'da hala başarabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. Ancak Stefan Kuntz ile şimdiye kadar bir iletişimimiz olmadı." sözlerini dile getirdi.

"Tüm maçlarda forma giymek istiyorum"

Championship'te Hull City formasıyla kalan tüm maçlarda oynamak istediğini kaydeden Milli orta saha, "41 lig maçımız kaldı ve bu maçların hepsinde oynamak istiyorum. Kırmızı kartım veya sakatlığım olmadığı sürece hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi olacağıma inanıyorum." dedi.

West Bromwich maçını yarıda bıraktı

Ozan Tufan, İngiltere Championship'in 5. haftasında oynanan West Bromwich-Hull City maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı.

2 gollü başlangıç

Ozan Tufan İngiltere'deki Hull City kariyerine oldukça başartılı bir giriş yaptı. Shota Arveladze'nin takımı Hull City'de çıktığı 5 resmi maçta ikinci golünü kaydeden Ozan, İngiliz taraftarlardan da övgü topladı. Ligin ilk haftasında Bristol City karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Milli futbolcu, Burnley maçında da fileleri havalandırarak Hull City kariyerindeki 2. golüne imza atmayı başarmıştı.



