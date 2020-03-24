Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından Milli Takım'da da beraber çalıştığı Fatih Terim ile ilgili bir mesaj yayınladı. Corona virüs testi pozitif çıkan tecrübeli hoca ile ilgili 25 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan duygu dolu mesajla hocasına seslendi.

Ozan Tufan mesajında, "Geçmiş olsun Fatih hocam. En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun, umuyorum ki en kısa sürede bu kötü günleri atlatarak hep beraber güzel günlere döneceğiz." ifadelerine yer verdi.