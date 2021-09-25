Premier Lig'in 6. haftasında Watford, Newcastle United'ı konuk etti. Vicarage Road'da oynanan ve Jarred Gillett'in yönettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 23. dakikada Sean Logstaff’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Watford ikinci yarıda 72. dakikada Ismaila Sarr’ın attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Watford'ın sezon başı Fenerbahçe 'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Ozan, 46. dakikada Tom Cleverley'in yerine oyuna dahil oldu ve ilk Premier Lig'de boy gösterdi.

2 maçtır kaybetmeyen Watford, 7 puanla 11. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Newcastle ise 3 puanla 17. basamakta kaldı.

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