Misli.com Bundesliga’da 26. haftanın en kritik maçlarından birini daha canlı yayında üyeleriyle buluşturuyor… Bir tarafta ligde kalmak için artık son kozlarını oynayan Stuttgart, diğer tarafta Avrupa Kupası’nı hedefleyen ama deplasmanlarda maç kazanmakta zorluk çeken Hoffenheim… Ayrıca Galatasaray’dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak’ın performansını da Misli.com’da canlı seyredebileceksiniz!

TAKIMLARIN SON DURUMLARI NE?

Geçen hafta Dortmund karşısında son 6 dakikada yıkılan Stuttgart, düşme hattında 16. sırada epeydir konumunu muhafaza ediyor. Alt ligden gelecek rakiple play out oynayarak kalma ihtimalleri var. Sol kanatta sakatlığı geçen Sosa forma giyebilecekken, bekleneni veremeyen Mario Gomez de bu kez ilk onbirde başlayabilir. Genç oyuncumuz Ozan Kabak ise kısa sürede uyum sağladığı yeni takımında defansın değişmez ismi olarak yine sahada yer alacak. Kliment’in sakatlığı sürüyor.

Hoffenheim ise son olarak Nurnberg’i evinde 2-1 mağlup etti. Kasım Adams Nuhu cezası bittiği için sahada olacak. Hübner de sakatlığını atlattı. Rupp ve Geiger ise halen düzelmediler. 12 golü bulunan Kramaric mavi beyazlıların gene en büyük gol umudu…

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Hoffenheim’in bu sezonki 12 deplasman maçından 10’unda 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 Gol Üstü)

- Stuttgart’ın son 6 iç saha maçı 2.5 üstü sonuçlandı. (2.5 Gol Üstü)

- Stuttgart son 10 maçta 1 galibiyet alabildi.

- Hoffenheim 9 deplasman maçı sonrası Frankfurt karşısında kaybetti.

- Hoffenheim dış saha maçlarının hepsinde skor üretip en az 1 gol de kalesinde gördü.(Karşılıklı Gol Var)

ORANLAR NE DİYOR?

Konuk takım Hoffenheim, Misli.com’da 1.65 oranıyla maçın favorisi. Ev sahibinin galibiyetine 3.30, beraberliğe de 3.40 oran açıldığını görüyoruz. 2.5 Gol Üstü seçimi ise 1.30’luk oranıyla, Karşılıklı Gol Var da 1.25 ile hayli öne çıkmış durumda. Bu maça Misli.com'dan oynayıp kazanmak için hemen tıklayın

MİSLİ.COM ÜYELERİ BOL GOLDEN YANA!

Misli.com üyeleri %61’le büyük oranda tercihini 2.5 Gol Üstünden yana kullanırken, ikinci sırada ise konuk takım galibiyetine şans verildiğini görmekteyiz. İki takım da son dönemde gol yollarında sorun yaşamadığından Karşılıklı Gol Var da yine dikkate alınmalı.