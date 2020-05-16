Ozan Kabak Rusya'ya transfer olabilir!

Schalke forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak için Rusya'dan transfer iddiası geldi. Zenit'in genç savunma oyuncusu için girişimlere başladığı belirtildi.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 22:54 Son Güncelleme:
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Ozan Kabak Rusya'ya transfer olabilir!

Rus basınında yer alan habere göre; Schalke'nin savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerine Rusya Premier Lig'inde devam edebilir.

Defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in, 20 yaşındaki milli oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi.

St. Petersburg kulübünün halihazırda Schalke ile temasa geçtiği ve Ozan'ın transferi için girişimlere başladığı belirtildi.

Ozan Kabak'ın performansı

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ozan Kabak, Bundesliga'da 19 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkı yaptı. (Ajansspor)


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