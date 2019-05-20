Ara transfer döneminde Galatasaray'dan 11 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında ayrılarak Alman kulübü Stuttgart'ın yolunu tutan 19 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da 2018/19 sezonunun en iyi çaylağı ödülüne aday gösterildi. Daha önce Mart ayının en iyi çaylağı seçilen genç yıldız, prestijli ödül için 6 futbolcuyla birlikte yarışıyor.

Futbolseverlerin oylarıyla belirlenen "en iyi çaylak" sıralamasında Ozan'ın rakipleri arasında Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Nürnberg'den Matheus Pereira, Fortuna Düsseldorf'tan Dodi Lukebakio, Stuttgart'tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez ve Eintracht Frankfurt'tan Evan N'Dicka bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler