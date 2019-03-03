Bundesliga'nın 24. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. 16. sırada bulunan Stuttgart, 17. sırada bulunan Hannover 96'yı Mercedes-Benz Arena'da konuk etti.

Ligde son galibiyetini 15 Aralık 2018'de Hertha Berlin karşısında alan Stuttgart, Hannover 96'yı 5-1 mağlup etti puanını 19'ya yükseltti.

Galatasaray'dan Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover ile oynadıkları maçta 2 gol attı. Profesyonel kariyerinde bir lig maçındaki ilk gollerini atan 18 yaşındaki stoper; 16 ve 45. dakikalarda Hannover 96 ağlarını havalandırmayı başardı.

18 yaşındaki Ozan bu gollerle Bundesliga'da 2 gol atma başarısını gösteren en genç Türk futbolcu oldu.





Ev sahibi ekibin diğer gollerini ise Mario Gomez ve Steven Zuber (2) kaydetti. Hannover'in tek golü ise Jonathas'dan geldi. Kritik maçtan üzgün ayrılan konuk ekip Hannover, 14 puanla 17. sırada kaldı.



