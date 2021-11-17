Ozan İpek, Tefenni Belediye Spor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Bursaspor 'un 2009-2010 sezonunda şampiyon olan kadrosundaki 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan İpek, Burdur Birinci Amatör Küme ekiplerinden Tefenni Belediye Spor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda şampiyon olan kadrosunda yer alan Ozan İpek, Burdur Birinci Amatör Küme'de ter dökecek. Sosyal medya hesabından transferi duyuran Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, "Göreve gelirken Tefenni ilçemizi her platformda örnek ve marka yapmak için halkımıza söz vermiştim. Sporda da hakettiğimiz yere gelebilmesi için bu yıl olağanüstü bir özveri göstermekteyiz. Bu sebeple Tefenni Belediye Spor'u da profesyonel lige taşımak için çalışmalarımıza hız verdik. 2009-2010 yılı Süper Lig Şampiyonu Bursaspor'un efsane ve yıldız futbolcusu Ozan İpek, bugün itibariyle Tefenni Belediyespor'un futbolcusudur" dedi.

HEDEF BAL'A YÜKSELMEK

Alagöz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan, UEFA, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan Ozan İpek bugün Tefenni'mize gelerek transfer sözleşmesini imzalamış ve resmen Tefenni Belediye Spor'un futbolcusu olmuştur. Lisans işlemlerinin yetişmesi halinde bu hafta, yetişmemesi halinde önümüzdeki hafta, Tefenni Belediye Spor'daki yerini alacak olan Ozan İpek, Tefenni'de olmaktan çok mutlu olduğunu, bu yıl Tefenni Belediye Spor'un mutlaka BAL'a çıkacağını bizlere ifade etti. Ozan İpek'in takımımızda olmasının gerek ligimizin gerekse takımımızın kalitesini artıracağına inanıyor, kuracağımız alt yapı takımlarına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Transferimizin Tefenni'mize ve Tefenni Belediye Spor'umuza hayırlar getirmesini diliyorum."

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Ozan İpek'in Tefenni Belediyespor'la bir sezonluk sözleşme imzaladığı belirtildi. Futbola Batman Petrolspor'da başlayan Ozan İpek, daha sonra Kahramanmaraş Spor, Bucaspor, Bursaspor, Mersin İdman yurdu, Antalyaspor, Adana Demirspor, 24 Erzincanspor, Kemespor 2023, Yeni Amasyaspor formalarını giydi. İpek son olarak 2019'da Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Amasyaspor 1968 formasını giydi.

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