Ozan Bulkaz: Üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 89-56 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Ben de takımım da bugün üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulkaz, evlerinde hoş olmayan bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti.

Kötü oynadıklarını, çalıştıkları hiçbir şeyi sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Bulkaz, "Ben de takımım da bugün üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum. Bahane üretmeye gerek yok, daha çok çalışacağız ve yeni gelen oyuncularımızla çıkış yakalayacağız." diye konuştu.

AA