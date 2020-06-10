Oyun dünyasının teknoloji devi SteelSeries, oyuncular ile sevdikleri isimlerin bir araya geldiği ve çeşitli ödüllerin dağıtıldığı “SteelSeries Challenge” etkinliğinin ikincisini 13 Haziran 2020 Cumartesi günü düzenliyor. Etkinlik ayrıca, Can Sungur, Pelin “Pqueen” Baynazoğlu, Tuna “PintiPanda” Akşen ve Mete “Easter GamersTV” Özbey’i oyun sevenlerlerle tekrar buluşturuyor.

“SteelSeries Challenge” etkinliğinin ikincisi 13 Haziran 2020 tarihinde oyun dünyasının sevilen isimlerinden Can Sungur, Pqueen, PintiPanda ve Easter GamersTV ile oyun tutkunlarını bir araya getiriyor. Çevrim içi oyun turnuvaları serisinin ikinci oyunu ise Risk olacak. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen ilk etkinlikteki Monopoly oyununda Pqueen diğer isimleri geride bırakarak takipçilerine birçok ödül kazandırmayı başarmıştı. Risk oyununda ise kimin kazanacağı şimdiden merak konusu!

Bu tatlı rekabette influencerlar hem takipçilerine ödül kazandırmak için mücadele verecek hem de onlara keyif dolu dakikalar yaşatacak. Monopoly'den sonra "Risk oynuyor olsaydık durum başka olurdu!" diyen influencerlarının bu seslenişini duyan SteelSeries, şimdi de bu tatlı rekabeti Risk: Global Domination ile sürdüreceğini duyurdu. Influencerların takipçileri oyun esnasında destek sağlayabilecek ve aynı zamanda bu şekilde SteelSeries ekipmanları kazanma şansı elde edebilecek.

Destek sağlayan takipçilere birbirinden özel SteelSeries ekipmanları

Keyifli bir cumartesi akşamı için bir araya gelecek influencerları “SteelSeries Challenge” etkinliğinde yine takipçileri destekleyecek. Takipçilerine ödül dağıtmak için mücadele edecek bu dört isimden kazanan kişinin yayın esnasında yanında olan izleyicilerine, birbirinden değerli SteelSeries ekipmanları verilecek.

Etkinlikte verilecek bu özel hediyeler arasında ise piyasaya sürülmesi ile oyuncuların gözdesi olmayı başaran Apex 3 oyun klavyesi, tüm oyunculara hitap eden etkili tasarımı ile oyun mouse’u Rival 3, Arctis serisinin öne çıkanlarından biri Arctis 1 oyuncu kulaklığı yer alıyor. Sevdiği ismi destekleyenler bu ödüllerin yanı sıra QcK Medium ve SteelSeries anahtarlık ödüllerini de kazanma şansı yakalayabilecek. Tüm ürünlerden 3’er adet dağıtacak SteelSeries, cumartesi günü yayında bir araya gelecek Can Sungur, Pqueen, PintiPanda ve Easter GamersTV’nin arasındaki rekabeti bu şekilde farklı bir noktaya taşıyor. Bu tatlı rekabette takipçilerine ödül kazandırmak isteyen isim elinden gelen her şeyi yapmalı!

Etkinliğe izleyici olarak katılan herkesin birçok ödül kazanma şansı olacak. Can Sungur, PintiPanda ve Easter GamersTV Facebook Gaming kanalları üzerinden yayın yaparken Pqueen da Twitch kanalı üzerinden yayın yapacak. Risk oyununda kimin izleyicilerine ödüllerin gideceğini merak ediyorsanız keyifli bir cumartesi akşamı için bu tatlı rekabetin heyecanına ortak olun.