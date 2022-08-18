Oyun dünyası gamescom 2022 için Köln’de buluşuyor

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı, gamescom’un Türkiye partneri olarak, 23-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde yüz yüze gerçekleşecek gamescom 2022 fuarına katılacak. Oyun geliştiricilerini, dağıtımcılarını, şirketlerini ve oyuncuları bir araya getirecek olan fuar, gelecek aylarda piyasada yerini alacak oyunları da ilk kez ve sadece fuar ziyaretçilerine deneyimleme fırsatı sunacak.

İki yıllık online yolculuğun ardından yeniden fiziksel olarak oyun tutkunlarını bir araya getirecek organizasyonda, salon 04.1, Stand A060 adresinde yer alacak olan Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı, hem potansiyel iş ortaklıkları için oyun dünyasının önde gelen isimleri ile buluşacak, hem de Türkiye’deki oyun sektörünün gelişimini sağlayacak fırsatlar için çalışmalarını sürdürecek.

Dev isimler gamescom 2022’de

Dünyanın farklı yerlerinde oyun sektöründe hizmet veren birçok şirket B2B etkinlikler için gamescom 2022’de yeniliklerini paylaşacak. gamescom 2022’ de, 2K, 505 Games, Aerosoft, Amazon Web Services, AMD, Bandai Namco, BenQ, Daedalic Entertainment, HoYoverse, HyperX, KRAFTON, Level Infinite (Tencent), MEDION, Neowiz, NetEase Games, Razer, Samsung, SEGA Europe, SteelSeries, TikTok, Ubisoft, Warner Bros. Games, Xbox ve Xsolla gibi video oyunları dünyasının dev isimleri yer alacak.

gamescom 2022’nin canlı yayınları, Türkiye’den sevilen isimlerin yayınlarından Türkçe olarak da takip edilebilecek. Canlı yayın ayrıntıları ilerleyen günlerde Gaming in Turkey'in Instagram sayfasında ve web sitesinde duyurulacak.

Opening Night Live Show 23 Ağustos’ta canlı yayınlanacak

Etkinlik, gamescom ile özdeşleşen “Opening Night Live Show” ile başlayacak. Sektör lideri oyun geliştiricileri ve şirketlerin yeni çıkacak oyunlarını duyurup tanıttığı sahne gösterisi canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğe ziyaretçi kabulü ise 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuar alanındaki ziyaretçiler oyun dünyasının önde gelen markalarının alanlarını ziyaret edebilecek. Ayrıca cosplay, retro ve indie oyun alanları, en yeni oyunların deneyimlenebileceği eğlence alanları, ailece keyifli vakit geçirmeye olanak tanıyan aile alanı, açık ve kapalı mekân eğlence noktaları, sevilen oyunların merch ürünleri bulunan alışveriş dükkanları gibi birçok farklı alan da ziyaretçilere açık olacak.