Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı

Overwatch’ın heyecanla beklenen yıldönümü kutlamaları başladı! Bugünden itibaren 10 Haziran'a kadar PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarından giriş yapacak oyuncular Overwatch’ın 3. yaşına özel sezon etkinliğine katılabilecekler.

Overwatch’ın yıldönümü bir dizi yeni skin, dans, sprey boya ve çok daha fazlasını da beraberinde getirecek. Bunlara ek olarak geçen sezonların kozmetik ürünleri ve birçok eski sezon karşılaşması da oyunda yeniden boy gösterecekler. Detaylara hızlıca bir göz atmak gerekirse:

YENİ EŞYALAR

Bu yıldönümü etkinliğine özel 6 yeni efsanevi (legendary) skin ve 3 epik skin geliyor

Baptiste, Ashe ve Wrecking Ball için yepyeni dans emote’ları yolda

ESKİLER GERİ GELİYOR

Yıldönümü etkinliği geçmiş sezonların kozmetik eşyalarını ve favori dans emote’larını geri getirecek

Geçmiş sezon karşılaşmaları Arcade’e geri geliyor ve günlük olarak rotasyona giriyor. Bu karşılaşmalar arasında Overwatch Archive – Storm Rising etkinliğinde yer alanlar da var.

LOOT BOX’LAR

Yıldönümü etkinliği için oyuna girenler bir adet ekstra Legendary Anniversary Loot Box’a (Efsanevi Yıldönümü Loot Box’ı) sahip olacak ki bu kutunun içinden bir adet efsanevi eşya çıkması garanti!

50’lik Loot Box Bundle’ı alan tüm oyuncular ilave bir Legendary Anniversary Loot Box sahibi oluyor

Etkinlik boyunca loot box’larda geçmiş sezonların tüm Sezon Etkinliği Loot’ları yer alacak

ÜCRETSİZ DENEME

Overwatch ve Yıldönümü Etkinliği bugünden itibaren 28 Mayıs'a kadar devam edecek deneme süresi boyunca ücretsiz oynanabilecek.

Bugünden itibaren ücretsiz Overwatch deneme sürümünü Xbox One ve PlayStation 4’e erkenden indirmeye başlayabilirsiniz.



