İtalya Milli Takımı'nın Arjantin asıllı eski golcüsü Pablo Daniel Osvaldo, 2016'da ara verdiği futbol yaşantısına 2020'de Banfield formasıyla dönme kararı vermişti. Futbol kariyeri oldukça çalkantılı geçen golcü oyuncu, internet üzerinden katıldığı canlı yayında geçmişe ilişkin birçok noktaya değinirken Prandelli ve Galatasaray ile alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.

Öncelikle Prandelli yönetimindeki İtalya ile 2014 Dünya Kupası'na götürülmemiş olmasını kabul edemediğini belirten Osvaldo, "Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya için 6 ya da 7 gol atmıştım. Oynamaya başlar başlamaz bana 10 numarayı verdiler. Ama gazeteler benim Arjantinli olduğumu ve Cassano'nun gitmesi gerektiğini yazdılar. Sonunda kadroda değildim. En kötüsü de bunu gazeteden öğrendim. Prandelli beni aramamıştı bile" ifadelerini kullandı.

Sonrasında Prandelli'nin kendisini Galatasaray'a çağırdığını aktaran Osvaldo, "O Dünya Kupası'nı kazanabilirdim. Pirlo, bana otelde çekilmiş bir fotoğraf yolladı. Ağladım, ölmek istedim. Birkaç ay sonra ise Prandelli beni Galatasaray'a çağırdı. 50 milyon dolara bile gelmeyeceğimi söyledim" dedi.



