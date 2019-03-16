Osmanlıspor - Hatayspor maç sonucu: 1-3

Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu.

16 Mart 2019, Cumartesi 19:05
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Osmanlıspor - Hatayspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 38 Mertan Caner Öztürk), Ayuk

HATAYSPOR: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Nimaga), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

GOLLER: Dk. 84 Burhan Eşer (Osmanlıspor) - Dk. 10 - Dk. 32 - Dk. 57 Mirkan Aydın (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Bayır, Todorovic, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor) - Gökhan Karadeniz, Korkishko, Yasin Güreler (Hatayspor)

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